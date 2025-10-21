Возрастное ограничение 18+
Снявшему кожу с жены жителя Берёзовского поместили в СИЗО
Фото: Берёзовский городской суд
Жителя Берёзовского, которому вменяют убийство супруги из-за упрёка по поводу неприготовленного ужина, поместили в СИЗО.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, вчера, 28 октября, Берёзовский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании для Рафиса Хузина меры пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он останется до 25 декабря 2025 года включительно.
Ранее в СМИ сообщалось, что мужчина снял кожу с верхних частей тела своей жены. Напомним, он сам сдался полиции.
