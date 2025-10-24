Возрастное ограничение 18+

Снявшему кожу с жены жителю Берёзовского предъявили обвинение в убийстве

17.17 Понедельник, 27 октября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Берёзовском местному жителю предъявили обвинение в убийстве супруги. По данным СМИ, на теле погибшей частично была снята кожа.

Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, убийство произошло во второй половине октября. Согласно материалам дела, обвиняемый был пьян, когда его супруга вернулась домой с работы. По версии следствия, уставшая жена упрекнула мужа за то, что он не приготовил ужин, и начался конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил супругу ножом. Впоследствии она скончалась. После убийства мужчина попытался скрыть следы преступления, расчленить тело и спрятать останки, но одумался и сообщил о произошедшем в полицию.

По данным телеграм-канала Baza, конфликт произошёл из-за курицы: мужчина попросил жену разделать тушку для супа, но она отказалась.

«Это так разозлило мужчину, что он зарезал женщину и попытался расчленить. Сил хватило только на то, чтобы снять кожу с верхней части тела. Дальше убийца пойти не смог»,

– пишет ресурс.


Сообщается, что тело он спрятал в сарае, а спустя пять дней сдался полиции.

По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, даже повидавшие на своём профессиональном веку много чего жуткого сыщики, прибывшие первыми на место ЧП, ужаснулись увиденной картине.

«При этом в жилище был наведён порядок, никто бы даже не подумал, что здесь произошло такое ЧП»,

– отметил Горелых.


При осмотре дома представители МВД нашли в печи сожжённый мобильный телефон женщины и другие важные вещественные доказательства. Также был изъят большой кухонный нож – предполагаемое орудие убийства.

Юлия Медведева
