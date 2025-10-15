Обвиняемого в двойном убийстве на Первомайской в Екатеринбурге приговорили к 20 годам лишения свободы





рассказали в прокуратуре. «В результате полученных ранений бывшая сожительница Рыжкова, а также её знакомый скончались на месте через непродолжительный период времени»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о двойном убийстве в квартире на улице Первомайской, где были жестоко убиты мужчина и женщина. Виновным был признан ранее судимый местный житель Алексей Рыжков.На суде были представлены доказательства того, что 20 ноября Рыжков находился в квартире своей бывшей сожительницы и распивал спиртное в компании с хозяйкой жилища и её другом. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, превратившийся в бойню. Обвиняемый жестоко избил потерпевших, после чего добил, воспользовавшись ножом.Там также сообщили, что после убийства обвиняемый забрал банковскую карту женщины и пошёл в магазин, где закупился на 323 рубля.Свердловский областной суд признал Андрея Рыжков виновным в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и краже с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). В качестве наказания ему было назначено 20 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.Сам Рыжков свою вину не признал, отрицая свою причастность к преступлениям.