Возрастное ограничение 18+
Забравшего у екатеринбургских пенсионеров 11,5 млн рублей «курьера» задержали в Тюмени
Фото: УМВД Екатеринбурга
«Курьера», которому пенсионеры из Екатеринбурга отдали 11,5 миллиона рублей, нашли в Тюмени. Его задержали сотрудники отдела уголовного розыска совместно с коллегами из ОП №7, сообщили в городском УМВД.
Задержанный – молодой человек, 2003 года рождения. В полиции сообщили, что он признался в преступлении, рассказав, что забрал у пенсионеров деньги, чтобы через криптообменник перевести их на счета своих нанимателей. На парня завели уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».
Напомним, пожилые люди стали жертвами телефонных мошенников, убедивших их, что сбережения нужно срочно спасать. Реальные банковские сотрудники не один раз вызывали полицию, чтобы правоохранители образумили пенсионеров, но те не прекращали общаться с аферистами и в конце концов продали квартиру, чтобы отдать вырученные деньги и все остальные сбережения.
Задержанный – молодой человек, 2003 года рождения. В полиции сообщили, что он признался в преступлении, рассказав, что забрал у пенсионеров деньги, чтобы через криптообменник перевести их на счета своих нанимателей. На парня завели уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».
«Полиция в очередной раз напоминает гражданам об уголовной ответственности за участие в мошеннических схемах и призывает отказаться от подобного рода занятий»,
– сказали в МВД.
Напомним, пожилые люди стали жертвами телефонных мошенников, убедивших их, что сбережения нужно срочно спасать. Реальные банковские сотрудники не один раз вызывали полицию, чтобы правоохранители образумили пенсионеров, но те не прекращали общаться с аферистами и в конце концов продали квартиру, чтобы отдать вырученные деньги и все остальные сбережения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пострадавшая от телефонных мошенников жительница Камышлова обязала банки компенсировать потери
17 октября 2025
17 октября 2025
Екатеринбуржец хотел купить автомобиль из-за рубежа и потерял более трёх миллионов рублей
14 октября 2025
14 октября 2025