В Екатеринбурге пара пенсионеров продала квартиру и отдали деньги мошенникам

В Екатеринбурге 76-летняя пенсионерка и её 74-летний гражданский муж – в прошлом почётная работница завода и врач-кардиолог – продали квартиру и отдали мошенникам все деньги.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, полицейские не один раз пытались образумить пожилую пару, но пенсионеры всё равно повелись на слова телефонных обманщиков.Мошенникам удалось убедить пенсионеров, что им, чтобы спасти своё имущество, нужно срочно продать недвижимость и перевести все наличные на «безопасные счета Центрального банка».Работники банков, чувствуя неладное, вызвали полицию, и реальные сотрудники МВД вели разговоры с пожилыми людьми и брали обещание прекратить общение с незнакомцами, но это в итоге ни к чему не привело. Аферисты говорили пенсионерам, что визиты в банк и беседы с полицейскими были проверками, и те верили им.Общая сумма ущерба составила 11,5 миллиона рублей: 2,6 миллиона рублей – личные накопления пенсионерки; 3,5 миллиона рублей – её сожителя; 5,4 миллиона рублей – деньги с продажи квартиры.В полиции напоминают, чтопоэтому в таких ситуациях нужно сразу прекращать разговор и обращаться в правоохранительные органы.