Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе в екатеринбургском бизнес-центре «Манхэттен»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего мужчины, который участвовал в стрельбе в екатеринбургском бизнес-центре «Манхэттен» в 2022 году.
Ему вменяют покушение на убийство по сговору (по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, мотивом стал хозяйственный спор между управляющими компаниями, которые претендовали не предоставление своих услуг в бизнес-центре на Мамина Сибиряка.
Согласно материалам дела, вечером 25 ноября 2022 года обвиняемый вместе с соучастником (уголовное дело против него выделили в отдельное производство, поскольку он был объявлен в федеральный розыск) вооружились и ворвались в бизнес-центр, где стали стрелять в мужчин, находившихся за стойкой администратора. В одного из них они стреляли дважды, в другого – не менее четырёх раз. После этого соучастники скрылись.
Потерпевших удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Екатеринбурга.
«В результате нападения одному из потерпевших причинены повреждения в виде "огнестрельного дробового" ранения мягких тканей и костных структур правой половины лица в виде переломов правой скуловой кости и правого скулового отростка лобной кости, проникающего корнеосклерального ранения правого глаза, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Второму потерпевшему причинены телесные повреждения в виде поверхностных ран грудной клетки»,
– рассказали в прокуратуре области.
Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Екатеринбурга.
