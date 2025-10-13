Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе в екатеринбургском бизнес-центре «Манхэттен»

«В результате нападения одному из потерпевших причинены повреждения в виде "огнестрельного дробового" ранения мягких тканей и костных структур правой половины лица в виде переломов правой скуловой кости и правого скулового отростка лобной кости, проникающего корнеосклерального ранения правого глаза, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Второму потерпевшему причинены телесные повреждения в виде поверхностных ран грудной клетки»,