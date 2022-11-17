В результате стрельбы в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге пострадали два человека

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 25 ноября, вечером в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге произошла стрельба. По данным портала E1.RU, в здание ворвались несколько мужчин южной внешности, вооруженных дробовиком и травматическим пистолетом, и начали стрелять. В результате пострадали два человека.В одного из пострадавших попали из дробовика, вследствие чего у него оказался выбит глаз. Также его ранили в руку и в голову. Ему сделали операцию в больнице №23. Второму стреляли в спину из травмата. Пули уже достали. Сейчас он тоже находится в больнице.Издание сообщает, что неизвестные напали на охрану УК «Кировская», которая за несколько часов до случившегося выгнала своих конкурентов УК «Аурус», ссылаясь на решение суда в свою пользу.Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту.