В результате стрельбы в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге пострадали два человека
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера, 25 ноября, вечером в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге произошла стрельба. По данным портала E1.RU, в здание ворвались несколько мужчин южной внешности, вооруженных дробовиком и травматическим пистолетом, и начали стрелять. В результате пострадали два человека.
В одного из пострадавших попали из дробовика, вследствие чего у него оказался выбит глаз. Также его ранили в руку и в голову. Ему сделали операцию в больнице №23. Второму стреляли в спину из травмата. Пули уже достали. Сейчас он тоже находится в больнице.
Издание сообщает, что неизвестные напали на охрану УК «Кировская», которая за несколько часов до случившегося выгнала своих конкурентов УК «Аурус», ссылаясь на решение суда в свою пользу.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту.
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