Избившего двух спящих на аллее мужчин екатеринбуржца приговорили к 17 годам колонии
Фото: Свердловский областной суд
Никиту Манаенкова, который в ночь на третье апреля 2025 года избил двух мужчин, спавших на аллее на проспекте Ленина в Екатеринбурге, приговорили к длительному сроку.
Как установлено судом и следствием, Манаенков сначала избил мужчин, а потом напал с имеющимся при себе ножом, порезав лица. Впоследствии один из потерпевших (тот, у которого была инвалидность из-за отсутствия ног) скончался в больнице. Второго, к счастью, смогли спасти. Ранее молодой человек сам рассказал сотрудникам уголовного розыска, что он решил расправиться с мужчинами из-за неприятного воспоминания из детства о том, как за ним погнался незнакомец без определенного места жительства.
По данным прокуратуры Свердловской области, психиатрическая экспертиза показала, что Никита Манаенков мог осознавать свои действия.
Свердловский областной суд признал его виновным в убийстве и покушении на убийство, и назначил 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего в размере 1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
