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Дело учинившего расправу над спящими на проспекте Ленина екатеринбуржца передали в суд
Кадр из видео: ГУ МВД по Свердловской области
В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве и покушении на убийство из хулиганских побуждений. По версии следствия, в апреле 2025 года он учинил расправу на двумя мужчинами, спавшими на проспекте Ленина на скамейках.
Инцидент произошёл в ночь на третье апреля. Заметив спящих на скамейках мужчин, молодой человек, как полагает следствие, решил учинить над ними расправу и стал жестоко избивать их.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что обвиняемый наносил им удары руками и ногами, а также колюще-режущим предметом. Когда парень решил, что он сделал достаточно для того, чтобы мужчины скончались, он покинул место преступления. Впоследствии один из потерпевших, у которого была инвалидность из-за отсутствия ног, умер в больнице, второго смогли спасти. Ему повезло, что их заметили прохожие – они вызвали скорую.
Известно, что обвиняемый молодой человек в момент нападения был пьян.
По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, во время разговора с сотрудниками уголовного розыска обвиняемый заявил, что в тот момент его «будто накрыла пелена».
Молодому человеку вменяют убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений (п.п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело уже передали в суд.
Инцидент произошёл в ночь на третье апреля. Заметив спящих на скамейках мужчин, молодой человек, как полагает следствие, решил учинить над ними расправу и стал жестоко избивать их.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что обвиняемый наносил им удары руками и ногами, а также колюще-режущим предметом. Когда парень решил, что он сделал достаточно для того, чтобы мужчины скончались, он покинул место преступления. Впоследствии один из потерпевших, у которого была инвалидность из-за отсутствия ног, умер в больнице, второго смогли спасти. Ему повезло, что их заметили прохожие – они вызвали скорую.
Известно, что обвиняемый молодой человек в момент нападения был пьян.
По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, во время разговора с сотрудниками уголовного розыска обвиняемый заявил, что в тот момент его «будто накрыла пелена».
«На вопрос, что могло послужить причиной для такого поведения, молодой человек ответил, что когда-то в детстве за ним погнался мужчина без определенного места жительства, и с тех пор он начал граждан такого рода бояться. Вероятно, в этот раз, увидев отдыхающих на скамейке граждан, похожих на бездомных, он решил выместить на них свою детскую обиду»,
– предположил полковник Горелых.
Молодому человеку вменяют убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений (п.п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело уже передали в суд.
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