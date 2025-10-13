Возрастное ограничение 18+
Облсуд признал избранную для бизнесмена Боброва меру пресечения законной
Фото: Свердловский областной суд
Свердловский областной суд признал избранную для бизнесмена Алексея Боброва меру заключения в виде заключения под стражу.
24 сентября 2025 постановлением Верх-Исетского районного суда отправил Боброва в СИЗО до 15 ноября 2025 года. Адвокаты подали жалобу, но областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу, сообщили в пресс-службе судов области.
Боброву предъявляют мошенничество в особо крупном размере. Согласно версии следствия, он и другие обвиняемые в составе группы лиц похитили более полумиллиарда рублей субсидий, которые были перечислены «Объединённой теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»). Средства шли не на целевые расходы, а на погашение долгов коммерческой структуры, считает следствие. Показания на Боброва, как и на других обвиняемых лиц из структур «Облкоммунэнерго» дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Напомним, на прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о национализации активов бизнесменов Алексея Боброва и Артёма Бикова.
