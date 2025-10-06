Возрастное ограничение 18+

Председателю совета директоров «Корпорации СТС» не удалось выйти из СИЗО

15.20 Понедельник, 13 октября 2025
Фото: Свердловский областной суд
Областной суд оставил председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Чёрных в СИЗО, не найдя оснований для смягчения меры.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, адвокаты Чёрных подавали апелляцию на ранее избранную ей Верх-Исетским районным судом меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, оставил решение о содержании топ-менеджера в СИЗО без изменений.

Напомним, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Чёрных обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Дело связано с хищением средств субсидий, выделенных правительством Свердловской области, через структуру «Облкоммунэнерго» и её «дочку», АО «Объединённая теплоснабжающая компания». Ущерб оценивается примерно в 508 миллионов. Чёрных также проходит ответчиком по гражданскому делу о деприватизации активов холдинга Артёма Бикова и Алексея Боброва — на минувшей неделе Ленинский райсуд Екатеринбурга принял решение национализировать их.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
