В Екатеринбурге вынесли приговор члену ОПГ экс-милиционера Соболя
Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга
В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга вынесли приговор Олегу Анучину – одному из участников ОПГ, организованной бывшим начальником милиции Владиславом Соболем. Банда действовала в столице Урала в 1999-2000 годы.
Суд признал Анучина причастным к убийству по найму на улице Автомагистральной в октябре 2000 года и разбойному нападению на коммерсанта и его знакомую на улице Пехотинцев в ноябре того же года. Согласно материалам дела, он был знаком со своей жертвой, поэтому стал тем, кто заманил его в «ловушку».
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, за разбойное нападение (по п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ) ему назначили 8 лет лишения свободы, но тут же освободили от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, а за заказное убийство (п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) приговорили к 9 годам 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
«В банду, отличавшуюся особым цинизмом, входило пять человек, трое из которых на тот момент занимали оперативные должности в органах милиции. На сегодняшний день почти все оставшиеся в живых участники группы привлечены к уголовной ответственности»,
– подытожили в пресс-службе.
