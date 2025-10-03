Возрастное ограничение 18+
Пять лет колонии получил житель Красноуральска за ложные сообщения о минировании
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кушвинский городской суд приговорил к лишению свободы 37-летнего жителя Красноуральска, который в прошлом году четыре раза врал экстренным службам о минировании зданий.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, он сообщал по номеру «112» о готовящихся терактах в здании Красноуральского городского суда, администрации округа и во дворе жилого дома. Мужчина делал это, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину не признал.
Отмечается, что на момент судебного разбирательства он уже отбывал наказание в колонии по аналогичному делу, рассмотренному Красноуральским городским судом в мае 2025 года.
С учётом предыдущего наказания суд назначил красноуральцу пять лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
