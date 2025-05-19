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Жителя Красноуральска будут судить за ложные звонки о террористических актах
Фото: Вечерние ведомости
В Кушвинском городском суде рассматривается дело 37-летнего жителя Красноуральска, обвиняемого в неоднократных ложных сообщениях об актах терроризма. Как сообщили в суде, обвиняемый Павел Литовских, уже имевший судимость, четыре раза звонил на номер экстренных служб «112» с заведомо ложной информацией о взрывах.
По версии следствия, с октября по декабрь 2024 года мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, сообщал о якобы готовящихся взрывах в Красноуральском городском суде, администрации города и даже во дворе жилого дома. Каждый раз на место выезжали оперативные службы полиции и спасатели МЧС по Свердловской области. Все сообщения оказались недостоверными.
Павлу Литовских предъявлены обвинения по части 2 статьи 207 и части 1 той же статьи Уголовного кодекса РФ — это касается заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Кроме того, прокуратура города подала гражданский иск с требованием возместить ущерб, причинённый государству: 858,38 рублей — ОМВД России «Красноуральский» и 2021,65 рублей — региональному управлению МЧС.
Судебное заседание по делу назначено на 27 мая, сообщает Кушвинский городской суд.
По версии следствия, с октября по декабрь 2024 года мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, сообщал о якобы готовящихся взрывах в Красноуральском городском суде, администрации города и даже во дворе жилого дома. Каждый раз на место выезжали оперативные службы полиции и спасатели МЧС по Свердловской области. Все сообщения оказались недостоверными.
Павлу Литовских предъявлены обвинения по части 2 статьи 207 и части 1 той же статьи Уголовного кодекса РФ — это касается заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Кроме того, прокуратура города подала гражданский иск с требованием возместить ущерб, причинённый государству: 858,38 рублей — ОМВД России «Красноуральский» и 2021,65 рублей — региональному управлению МЧС.
Судебное заседание по делу назначено на 27 мая, сообщает Кушвинский городской суд.
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