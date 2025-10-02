Возрастное ограничение 18+
Обвиняемому в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле запросили пожизненное
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокурор запросил пожизненное лишение свободы для жителя Нижнего Тагила, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве пятиклассницы, а также в преступлении против половой свободы совершеннолетней девушки.
По версии следствия, 5 августа 2024 года он изнасиловал 20-летнюю девушку, а 30 августа 2024 года – 11-летнюю девочку. Первую свою жертву он держал взаперти в течение четырёх часов, но потом всё же отпустил. Школьницу он задушил, боясь, что она расскажет о случившемся.
По версии следствия, 5 августа 2024 года он изнасиловал 20-летнюю девушку, а 30 августа 2024 года – 11-летнюю девочку. Первую свою жертву он держал взаперти в течение четырёх часов, но потом всё же отпустил. Школьницу он задушил, боясь, что она расскажет о случившемся.
«В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима»,
– рассказали в прокуратуре области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Участникам драки на Сухоложской в Екатеринбурге вынесли приговор
02 октября 2025
02 октября 2025
Жителя Екатеринбурга признали виновным в госизмене
03 октября 2025
03 октября 2025