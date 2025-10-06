Возрастное ограничение 18+
В полиции и СК подтвердили задержание подозреваемых в убийстве екатеринбуржца
Фото предоставлено Валерием Горелых
В полиции и СК подтвердили информацию о задержании двух мужчин по подозрению в убийстве екатеринбуржца Марата Гайнетдинова.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, тело Гайнетдинова и его машину нашли в лесном массиве около деревни Новая Тура, а вскоре удалось выйти и на подозреваемых.
Официальный представитель полиции также подтвердил слухи, что один из задержанных сотрудник ГИБДД. По его словам, его сразу отстранили от службы.
Задержанным предъявили обвинение в убийстве – по части 2 статьи 105 УК РФ, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
«В ближайшее время его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и вместе со вторым фигурантом они понесут наказание в установленном законом порядке»,
– заявил полковник Горелых.
