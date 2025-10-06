Возрастное ограничение 18+

В полиции и СК подтвердили задержание подозреваемых в убийстве екатеринбуржца

09.50 Вторник, 7 октября 2025
Фото предоставлено Валерием Горелых
В полиции и СК подтвердили информацию о задержании двух мужчин по подозрению в убийстве екатеринбуржца Марата Гайнетдинова.

Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, тело Гайнетдинова и его машину нашли в лесном массиве около деревни Новая Тура, а вскоре удалось выйти и на подозреваемых.

Официальный представитель полиции также подтвердил слухи, что один из задержанных сотрудник ГИБДД. По его словам, его сразу отстранили от службы.

«В ближайшее время его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и вместе со вторым фигурантом они понесут наказание в установленном законом порядке»,

– заявил полковник Горелых.


Задержанным предъявили обвинение в убийстве – по части 2 статьи 105 УК РФ, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
