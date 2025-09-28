Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о задержании подозреваемых в убийстве пропавшего екатеринбуржца
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Свердловской области задержали двух мужчин по подозрению в убийстве 38-летнего Марата Гайнетдинова из Екатеринбурга, который исчез 28 сентября.
Утром 28 сентября Гайнетдинов выехал на своём Peugeot 107 из Верхотурья, где был у своего знакомого, но больше его не видели. Позже стало известно, что его нашли мёртвым.
«КП-Екатеринбург» и URA.ru пишут, что Верхотурский суд отправил под стражу двух мужчин. Там они будут оставаться до 2 декабря. Среди подозреваемых, как сообщают издание, – сотрудник ДПС. По данным информагентства, Марата Гайнетдинова задушили в его собственной машине.
Официально произошедшее в полиции и СК ещё не комментировали.
