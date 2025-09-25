Возрастное ограничение 18+
Участникам драки на Сухоложской в Екатеринбурге вынесли приговор
Фото: Свердловский областной суд
Мужчинам, которые затеяли драку возле кафе Dalida на Сухоложской, 9 в Екатеринбурге вынесли приговор.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, было установлено, что ночью 20 апреля у Файзиддина Аюбова и Бахтовара Хусейнова возник конфликт с двумя мужчинами. Они начали драку, после чего к потасовке присоединились Манучехр Кодиров, Сафарбек Ходжаев и Файзиддин Аюбов.
Кодирова, Ходжаева, Аюбова и Мансурова Свердловский областной суд признал виновными по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство организованной группой) и назначил им от 3 до 5 лет колонии общего режима.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.
«Потерпевших били в основном руками и ногами, затем Ходжаев достал нож и нанёс удар одному потерпевшему в грудь, а второму – в живот. Мужчина, получивший удар в грудь, скончался на месте, второго врачам удалось спасти»,
– рассказали в суде.
«Хусейнова суд признал виновным не только в хулиганстве с применением оружия, но и в убийстве и покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,
– сказали в пресс-службе.
