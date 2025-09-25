Участникам драки на Сухоложской в Екатеринбурге вынесли приговор

«Потерпевших били в основном руками и ногами, затем Ходжаев достал нож и нанёс удар одному потерпевшему в грудь, а второму – в живот. Мужчина, получивший удар в грудь, скончался на месте, второго врачам удалось спасти»,

– сказали в пресс-службе.

«Хусейнова суд признал виновным не только в хулиганстве с применением оружия, но и в убийстве и покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,