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В Екатеринбурге задержали подозреваемых в массовой драке у кафе на Сухоложской
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Чкаловском районе Екатеринбурге задержали несколько подозреваемых в массовой драке возле кафе Dalida на улице Сухоложской, 9, в результате которой погиб мужчина – его пырнули ножом.
По данным СУ СКР по Свердловской области, все задержанные являются уроженцами одной из среднеазиатских республик. Сейчас в зависимости от роли каждого им инкриминируются статьи 105 УК РФ (убийство) и 213 УК РФ (хулиганство). Следователи предполагают, что конфликт возник на бытовой почве. По их версии, на фоне этого подозреваемые напали на четырёх молодых людей, один из которых впоследствии скончался.
Напомним, что ситуацией также заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он просил докладывать ему о ходе расследования уголовного дела.
По данным СУ СКР по Свердловской области, все задержанные являются уроженцами одной из среднеазиатских республик. Сейчас в зависимости от роли каждого им инкриминируются статьи 105 УК РФ (убийство) и 213 УК РФ (хулиганство). Следователи предполагают, что конфликт возник на бытовой почве. По их версии, на фоне этого подозреваемые напали на четырёх молодых людей, один из которых впоследствии скончался.
«По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, выполняются иные необходимые процессуальные действия»,
– рассказали в СК.
Напомним, что ситуацией также заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он просил докладывать ему о ходе расследования уголовного дела.
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