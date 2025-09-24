Возрастное ограничение 18+
Блогерша Уланова не смогла оспорить решение суда о мере пресечения
Фото: Свердловский областной суд
В Свердловском областном суде рассмотрели жалобу блогерши Екатерины Улановой, поданную её адвокатом, на решение Верх-Исетского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражу.
28 августа 2025 года ей заменили домашний арест на заключение под стражу. Защитник блогерши обжаловал постановление, прося признать его незаконным и отменить.
На заседании Уланова отсутствовала, поскольку отказалась от личного участия.
Напомним, следствие считает, что Екатерина Уланова причастна к 215 эпизодам мошенничества.
«Однако суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела и заслушав стороны, не нашёл оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Под стражей Уланова будет находиться по 1 декабря 2025 года»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
