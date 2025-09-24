Блогерша Уланова не смогла оспорить решение суда о мере пресечения

сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

«Однако суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела и заслушав стороны, не нашёл оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Под стражей Уланова будет находиться по 1 декабря 2025 года»,