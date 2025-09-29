Возрастное ограничение 18+

Экс-замгубернатора Олегу Чемезову предъявили обвинение

12.39 Вторник, 30 сентября 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Бывшему заместителю губернатора Олегу Чемезову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Он вину не признаёт. Об этом Вечерним ведомостям сообщила его адвокат Мария Кирилова.

«Полагаем, обвинение необоснованно и строится лишь на выгодных для себя показаниях [экс-министра ЖКХ] Смирнова, который обвиняется в получении взятки. При этом каких-либо объективных доказательств быть не может, поскольку Чемезов преступления не совершал»,

– сказала Кириллова.


Она также рассказала, что Чемезов до сих пор находится в ИВС. Избрать меру пресечения для бывшего вице-губернатора собираются завтра в 09.00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. По её словам, подзащитный чувствует себя не очень хорошо. До сих пор есть жалобы на состояние здоровья.

Напомним, вчера во время допроса Олегу Чемезову стало плохо. Из здания областного главка МВД его в наручниках привезли в больницу, а после осмотра врачами в хирургическом корпусе екатеринбургской горбольницы №1 отвезли в изолятор временного содержания (ИВС).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Ночь экс-замгубернатора Свердловской области проведёт в заключении
29 сентября 2025
Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова вызвали на допрос в МВД
29 сентября 2025
За попытку подкупить полицейского на жителя Кировграда возбудили уголовное дело
29 сентября 2025
Через день после отставки мэра Красноуфимска отправили в СИЗО
27 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

СМИ написали о закрытии колл-центра екатеринбургского фонда «Социум». В фонде опровергли эту информацию

В разговоре с Вечерними ведомостями представители фонда «Социум» лишь заявили о трудностях, вызванных новым законом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:56 В Екатеринбурге 17-летняя девушка обвинила начальника в изнасиловании
14:32 В Алапаевске полицейский распылил в соседку огнетушитель
12:58 Швырнувшему чайник с кипятком в падчерицу новоуральцу избрали меру пресечения
12:39 Экс-замгубернатора Олегу Чемезову предъявили обвинение
12:04 Оштрафованному почти на шесть миллионов рублей бизнесмену из Режа отказали в рассрочке на штрафы
11:23 В Кушве медсестра подделывала больничные для своего знакомого
10:41 Жительница Верхней Пышмы не смогла получить жильё из-за халатности чиновницы
10:25 На севере Свердловской области водитель грузовика переехал человека и уехал
09:27 После ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
09:02 В Екатеринбурге на Амундсена под колёса попала 15-летняя девочка
00:05 Новый трёхсекционный трамвай от «Синары» вышел на первую обкатку в Екатеринбурге
23:47 Северное сияние наблюдается в небе над Свердловской областью
22:38 Ночь экс-замгубернатора Свердловской области проведёт в заключении
19:52 Артемий Лебедев вновь приедет на строительный форум в Екатеринбург
19:37 Грузовик под Волчанском оставил человека без ноги и пытался скрыться
19:25 В Екатеринбурге школьник получил травму при прыжке из окна
19:09 В Екатеринбурге «Ашан» выплатит компенсацию пострадавшей работнице
18:34 В Белинке поучат пожилых людей гаджетами пользоваться
18:16 В Свердловской области за двое суток ликвидированы почти 30 пожаров
18:14 Уронившему силовика екатеринбургскому адвокату продлили срок заключения
17:13 Два автобуса столкнулись на улице Селькоровской в Екатеринбурге
16:37 За попытку подкупить полицейского на жителя Кировграда возбудили уголовное дело
16:22 В Новоуральске мужчина швырнул чайник с кипятком в падчерицу
15:55 Редактору Ura.ru Аллаярову продлили содержание в СИЗО
15:26 Екатеринбуржец вышел в пикет против строительства полигона ПНТЗ
15:00 Пнувшему с разбегу одноклассницу школьнику из Нижних Серёг вынесли приговор
Все новости Свердловской области
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
Все новости России и мира
14:56 В Екатеринбурге 17-летняя девушка обвинила начальника в изнасиловании
14:32 В Алапаевске полицейский распылил в соседку огнетушитель
12:58 Швырнувшему чайник с кипятком в падчерицу новоуральцу избрали меру пресечения
12:39 Экс-замгубернатора Олегу Чемезову предъявили обвинение
12:04 Оштрафованному почти на шесть миллионов рублей бизнесмену из Режа отказали в рассрочке на штрафы
11:23 В Кушве медсестра подделывала больничные для своего знакомого
10:41 Жительница Верхней Пышмы не смогла получить жильё из-за халатности чиновницы
10:25 На севере Свердловской области водитель грузовика переехал человека и уехал
09:27 После ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
09:02 В Екатеринбурге на Амундсена под колёса попала 15-летняя девочка
00:05 Новый трёхсекционный трамвай от «Синары» вышел на первую обкатку в Екатеринбурге
23:47 Северное сияние наблюдается в небе над Свердловской областью
22:38 Ночь экс-замгубернатора Свердловской области проведёт в заключении
19:52 Артемий Лебедев вновь приедет на строительный форум в Екатеринбург
19:37 Грузовик под Волчанском оставил человека без ноги и пытался скрыться
19:25 В Екатеринбурге школьник получил травму при прыжке из окна
19:09 В Екатеринбурге «Ашан» выплатит компенсацию пострадавшей работнице
18:34 В Белинке поучат пожилых людей гаджетами пользоваться
18:16 В Свердловской области за двое суток ликвидированы почти 30 пожаров
18:14 Уронившему силовика екатеринбургскому адвокату продлили срок заключения
17:13 Два автобуса столкнулись на улице Селькоровской в Екатеринбурге
16:37 За попытку подкупить полицейского на жителя Кировграда возбудили уголовное дело
16:22 В Новоуральске мужчина швырнул чайник с кипятком в падчерицу
15:55 Редактору Ura.ru Аллаярову продлили содержание в СИЗО
15:26 Екатеринбуржец вышел в пикет против строительства полигона ПНТЗ
15:00 Пнувшему с разбегу одноклассницу школьнику из Нижних Серёг вынесли приговор
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK