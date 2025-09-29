Возрастное ограничение 18+
Экс-замгубернатора Олегу Чемезову предъявили обвинение
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшему заместителю губернатора Олегу Чемезову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Он вину не признаёт. Об этом Вечерним ведомостям сообщила его адвокат Мария Кирилова.
Она также рассказала, что Чемезов до сих пор находится в ИВС. Избрать меру пресечения для бывшего вице-губернатора собираются завтра в 09.00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. По её словам, подзащитный чувствует себя не очень хорошо. До сих пор есть жалобы на состояние здоровья.
Напомним, вчера во время допроса Олегу Чемезову стало плохо. Из здания областного главка МВД его в наручниках привезли в больницу, а после осмотра врачами в хирургическом корпусе екатеринбургской горбольницы №1 отвезли в изолятор временного содержания (ИВС).
«Полагаем, обвинение необоснованно и строится лишь на выгодных для себя показаниях [экс-министра ЖКХ] Смирнова, который обвиняется в получении взятки. При этом каких-либо объективных доказательств быть не может, поскольку Чемезов преступления не совершал»,
– сказала Кириллова.
Она также рассказала, что Чемезов до сих пор находится в ИВС. Избрать меру пресечения для бывшего вице-губернатора собираются завтра в 09.00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. По её словам, подзащитный чувствует себя не очень хорошо. До сих пор есть жалобы на состояние здоровья.
Напомним, вчера во время допроса Олегу Чемезову стало плохо. Из здания областного главка МВД его в наручниках привезли в больницу, а после осмотра врачами в хирургическом корпусе екатеринбургской горбольницы №1 отвезли в изолятор временного содержания (ИВС).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ночь экс-замгубернатора Свердловской области проведёт в заключении
29 сентября 2025
29 сентября 2025
Через день после отставки мэра Красноуфимска отправили в СИЗО
27 сентября 2025
27 сентября 2025