Ночь экс-замгубернатора Свердловской области проведёт в заключении
Фото: телеграм-канал Public Press
Бывший замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов проведёт ближайшую ночь в заключении. После осмотра Чемезова врачами в хирургическом корпусе екатеринбургской горбольницы №1 его уже отвезли в изолятор временного содержания (ИВС), сообщила Вечерним ведомостям адвокат Чемезова Мария Кириллова.
Завтра с бывшим вице-губернатором Свердловской области должны продолжиться следственные действия. Напомним, он находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Кроме того, Чемезов является одним из ответчиков по гражданскому делу о незаконной приватизации «Облкоммунэнерго». Ряд других ответчиков по этому делу также находятся в заключении, но уже в статусе обвиняемых, а не подозреваемых. В их числе олигарх Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных. Никто из них свою вину не признаёт.
