Главреда свердловской редакции Ura.ru оставили в СИЗО

11.44 Пятница, 15 августа 2025
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Главу свердловской редакции информагентства Ura.ru оставили в СИЗО. Адвокатам Дениса Аллаярова не удалось успешно обжаловать решение о продлении меры пресечения журналисту до 4 октября.

Судья Свердловского областного суда Елена Ишкина сегодня оставила в силе постановление судьи Ленинского райсуда Екатеринбурга Татьяны Чащиной о помещении Аллаярова под стражу, сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом Денис Аллаяров пробудет в СИЗО минимум четыре месяца. Журналиста задержали 5 июня и обвинили в даче взятки своему дяде-полицейскому за получение оперативных сводок (часть 3 статьи 291 УК).

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости
