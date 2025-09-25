Возрастное ограничение 18+
Дело пробившего камнем голову соседке подростка из села Мостовское вернули прокурору
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Дело подростка из свердловского села Мостовское, который пробил голову камнем девочке-соседке, вернули в прокуратуру.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, постановлением Верхнепышминского городского суда от 23 июля 2025 года уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возвращено прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения судом». О том, какие именно препятствия имеются в виду, не уточняется.
В пресс-службе также добавили, что прокурор сначала обжаловал решение суда, но потом отозвал жалобу.
Напомним, следствие считает, что 15 сентября 2024 года подросток на почве личной неприязни напал на соседку посреди поля, пробил ей голову камнем и оставил её умирать, спрятав девочку в высокой траве. К счастью, девочку нашли. Врачи своевременно оказали помощь, и уже через две недели школьницу выписали из больницы.
