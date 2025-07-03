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Дело пробившего камнем голову соседки подростка из свердловского села Мостовское передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на убийство 12-летней девочки из свердловского села Мостовское в Верхнепышминском городском округе.
Напомним, в попытке убийстве обвиняют её 15-летнего соседа. По версии следствия, 15 сентября 2024 года подросток на почве неприязни к малолетней девочке напал на неё на тропе посреди поля, где пробил ей голову камнем, после чего оттащил её подальше от места преступления. Позже, когда родные девочки забеспокоились и собрались вместе с односельчанами её искать, юноша присоединился к поискам, чтобы не вызвать подозрений в свою сторону. Однако полностью избежать внимания к своей личности у него не получилось.
К счастью, девочку удалось спасти. Её нашли в семи метрах от тропы и экстренно госпитализировали. Через две недели школьницу выписали из больницы.
Парню было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Теперь его судьбу определит суд.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в попытке убийстве обвиняют её 15-летнего соседа. По версии следствия, 15 сентября 2024 года подросток на почве неприязни к малолетней девочке напал на неё на тропе посреди поля, где пробил ей голову камнем, после чего оттащил её подальше от места преступления. Позже, когда родные девочки забеспокоились и собрались вместе с односельчанами её искать, юноша присоединился к поискам, чтобы не вызвать подозрений в свою сторону. Однако полностью избежать внимания к своей личности у него не получилось.
К счастью, девочку удалось спасти. Её нашли в семи метрах от тропы и экстренно госпитализировали. Через две недели школьницу выписали из больницы.
Парню было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Теперь его судьбу определит суд.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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