Возрастное ограничение 18+
Суд отправил екатеринбуржца в колонию за разбойное нападение на пенсионерку
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который утром 23 июля возле дома на Самолётной, 31 отобрал у 71-летней женщины телефон.
Чкаловский районный суд, рассматривавший дело, признал его виновным по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружие).
Напомним, пожилая женщина гуляла с собакой, когда к ней подошёл мужчина и потребовал отдать телефон. Пенсионерка, испугавшись за себя и своего любимца, не стала сопротивляться и отдала мобильник, после чего разбойник скрылся вместе с трофеем. Найти его удалось по записям с камер видеонаблюдения.
В качестве наказания ему назначили 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Чкаловский районный суд, рассматривавший дело, признал его виновным по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружие).
Напомним, пожилая женщина гуляла с собакой, когда к ней подошёл мужчина и потребовал отдать телефон. Пенсионерка, испугавшись за себя и своего любимца, не стала сопротивляться и отдала мобильник, после чего разбойник скрылся вместе с трофеем. Найти его удалось по записям с камер видеонаблюдения.
В качестве наказания ему назначили 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге вынесли приговор экс-милиционеру Константину Котику
25 сентября 2025
25 сентября 2025
В Серове наркокурьера приговорили к 12 годам колонии строгого режима
22 сентября 2025
22 сентября 2025
Задержанным в Екатеринбурге за финансирование терроризма иностранцам вынесли приговор
18 сентября 2025
18 сентября 2025