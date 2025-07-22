В Екатеринбурге на улице Самолётной ограбили пенсионерку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге в среду, 23 июля, утром в районе дома №31 на улице Самолётной у 71-летней женщины отобрали телефон Huawei Nova Y61 стоимостью 8 тысяч рублей. Подозреваемого уже задержали, сообщили в городском УМВД.Им оказался 46-летний мужчина, неоднократно судимый за кражи и грабежи. Сообщается, что он применил к женщине физическую силу и, угрожая ножом, забрал её мобильный телефон.Пострадавшая пенсионерка запомнила, что нападавший был одет в чёрную куртку, серые брюки и чёрную кепку, а на лице у него была медицинская маска. По этим приметам подозреваемого и нашли, но, к сожалению, к этому моменту он уже успел сбыть телефон, который украл у старушки. Теперь полицейские ищут ломбард, в который он его сдал.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о «Разбое». Параллельно сотрудники полиции также проверяют задержанного на причастность к другим подобным преступлениям.В связи с этим тех, кто пострадал от действий данного лица, просят обращаться по телефонам: +7(343)294-14-94, +7(343)356-42-13 или 02 (102 по мобильному).