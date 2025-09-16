Возрастное ограничение 18+
Пытавшего владельца квартиры арендатора в Екатеринбурге поместили в СИЗО
Фото: Академический районный суд Екатеринбурга
В Академическом районном суде Екатеринбурге избрали меру пресечения для квартиросъёмщика Э. Залова, который взял собственника жилища в заложники и пытал.
Ему было предъявлено обвинение по пунктам «а», «в» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы по сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья»). Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого под стражу до 16 ноября 2025 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Ранее в СМИ сообщалось, что арендатор пытался принудить владельца квартиры переписать на него жильё, но в какой-то момент заложнику удалось позвать на помощь, когда его сторожил знакомый квартиросъёмщика.
О судьбе друга обвиняемого пока ничего неизвестно.
