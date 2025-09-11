Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге квартиросъёмщика после попыток над собственником жилья
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в конце августа в Екатеринбурге на улице Академика Ландау квартиросъёмщик взял в заложники владельца квартиры и пытался заставить его переписать жильё. Сейчас он задержан.
По данным Е1.ru, на арендатора стали жаловаться соседи и собственник решил выселить его. Когда он пришёл, чтобы потребовать съехать с квартиры, его взяли в заложники и стали пытать, угрожая пистолетом и требуя переписать квартиру. В какой-то момент мужчине удалось вырваться, добежать до окна и позвать на помощь. После этого, как пишет ресурс, друг арендатора, которого оставили сторожить собственника, выскочил из окна (квартира находится на четвёртом этаже) и, прихрамывая, ушёл. Кадры с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей этот момент, опубликовали 31 августа в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».
В городском УМВД сообщили, что мужчина, в отношении которого собственник подал заявление, задержан. Также там рассказали, что в квартире был обнаружен пневматический пистолет. Кроме того, в отношении задержанного возбуждено административное производство по факту возможного употребления запрещённых веществ. Решение об уголовном преследовании или об отказе по заявлению пока не принято.
Сообщается, что у владельца квартиры были зафиксированы гематомы, ссадины, повреждения головы и следы удушения. Также у него разорвано сухожилие бицепса.
