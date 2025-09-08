Возрастное ограничение 18+
Богдановичский суд прекратил уголовное преследование серийного убийцы Паукова
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Богдановиче городской суд принял решение прекратить производство по делу об убийстве пожилой женщины в июле 1998 года, в котором обвинялся 67-летний Сергей Пауков.
Причём убийство, уголовное преследование за которое суд прекратил, не единственное. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, с 1997 по 1998 год Пауков совершал разбойные нападения и убийства на территориях Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Рязанской областей и Красноярского края.
В этом месяце законный представитель и защитник Паукова подали в суд ходатайство о прекращении уголовного дела об убийстве пенсионерки в связи с истечением сроков давности. Согласно статье 78 УК РФ, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если с момента совершения особо тяжкого преступления (к которым относится убийство) прошло 15 лет.
С момента убийства пенсионерки, которые ему стали вменять, прошло 27 лет, поэтому суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное преследование.
Однако на этом Сергея Паукова ещё не готовы забыть. В ближайшее время его судьбу вместе с судом определит специальная врачебная комиссия. Ранее прокуратура сообщала о намерении отправить мужчину в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение.
«Жертвами стали 13 человек. Злоумышленник выбирал пожилых женщин или мужчин в состоянии опьянения»,
– напомнили в пресс-службе.
«Решение о его возможном освобождении будет приниматься исходя исключительно из его психического состояния и степени опасности для общества», – подчеркнули в пресс-службе.
