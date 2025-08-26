В Богдановиче мужчину, обвиняемого в 13 убийствах, хотят отправить в психлечебницу





– говорится в сообщении прокуратуры. «Согласно заключению экспертов, в период совершения инкриминируемого деяния мужчина страдал органическим бредовым расстройством, которое лишало его возможности осознавать свои действия, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Богдановиче местная прокуратура намерена принудительно отправить в психиатрическую лечебницу мужчину 1958 года рождения, которого обвиняют в 13 убийствах.Поводом добиться для мужчины принудительного лечения стало убийство, 27-летней давности в Богдановичском районе, в котором после ряда экспертиз его стали подозревать. По версии следствия, в июле 1998 года он проник в дом к ранее незнакомой пожилой женщине и нанёс ей не менее семи ударов в область шеи и груди, от которых она впоследствии скончалась. После этого он похитил ценности и скрылся.Отмечается, что на его счету 13 убийств, совершённых с применением разбоя, которые он совершал на протяжении нескольких лет в разных регионах. Убийство, в котором его обвиняют сейчас, является одним из них.Также надзорный орган подчёркивает, что в 2001 году обвиняемый уже проходил лечение в психиатрической больнице. Теперь, когда появились доказательства его причастности к убийству 1998 года, его хотят вновь направить на лечение.