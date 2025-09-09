Возрастное ограничение 18+

Ещё одного свердловчанина поймали на контрабанде лесоматериалами

Среда, 10 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде стратегически важных ресурсов. На скамье подсудимых окажется 36-летний житель Свердловской области, которому вменяется нарушение части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в 2024 году мужчина, представляя коммерческую организацию, занимавшуюся продажей пиломатериалов, организовал отправку за границу партии древесины хвойных пород объемом более 450 кубических метров. Стоимость груза превысила 6,3 миллиона рублей.

Чтобы беспрепятственно провести экспорт, предприниматель внес в таможенные декларации недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов. Такие действия подпадают под квалификацию как контрабанда стратегически важных ресурсов.

В настоящее время уголовное дело передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В случае признания вины подсудимому грозит наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы.

Напомним, что вчера стало известно о том, что в Челябинске вынесен приговор серовчанке, которая обогащалась по похожей преступной схеме — она занималась контрабандой лесоматериалов при помощи подложных документов.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
