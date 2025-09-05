В Челябинской области за контрабанду леса в Казахстан осудили серовчанку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Челябинской области вынесли приговор по делу о незаконном вывозе лесоматериалов. На скамье подсудимых за это преступление сидела 57-летняя жительница города Серов.Троицкий городской суд признал серовчанку виновной в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (часть 1 статья 226.1 Уголовного Кодекса РФ). Как установил суд, в сентябре 2023 года женщина, возглавлявшая компанию по экспорту древесины в Свердловской области, организовала поставку в Казахстан 226 кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью более 2,5 млн рублей. В товаросопроводительных документах она намеренно указала недостоверные сведения о количестве груза и источнике его происхождения. Но при пересечении российской границы часть древесины была задержана сотрудниками Уральской оперативной таможни. На том преступный бизнес и закончился.С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Контрабандный груз был изъят в доход государства.