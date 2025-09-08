Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о нападении на директора базы отдыха
Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга
Нападение на директора базы отдыха «Золотые пески» в Екатеринбурге 17 декабря 2024 года обернулось для двух вспыльчивых гостей сроками в колонии.
Напомним, мужчин попросили покинуть территорию базы, но они отказались. В итоге начался конфликт, в ходе которого директор получил черепно-мозговую травму, а также перелом свода и основания черепа – эти травмы были квалифицированы экспертами как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, подсудимые – Важа Гамоян и Раджа Джавоян – вину не признали, но предоставленных доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора. Кировский районный суд, рассматривавший дело, признал их виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «а» части 3 статьи 111 УК РФ) и приговорил к лишению свободы.
Гамояну по совокупности преступлений с учётом предыдущего приговора суд назначил 6 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, а его товарищу Джавояну – 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
