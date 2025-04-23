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В Екатеринбурге пройдёт суд по делу о покушении на убийство директора база отдыха «Золотые пески»

11.14 Вторник, 29 апреля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении двоих мужчин, 1984 и 1987 годов рождения, по уголовному делу о покушении на убийство директора база отдыха «Золотые пески».

Это произошло ночью 17 декабря 2024 года на территории базы отдыха, где в это время отдыхали обвиняемые. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, когда мужчин попросили покинуть территорию базы отдыха, они отказались, в связи с чем у них возник конфликт с ранее им знакомым директором «Золотых песков». Отмечается, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, именно это стало поводом для покушения на убийство. После этого один из обвиняемых ударил директора и пригрозил ему расправой. Последний, опасаясь за свою жизнь, стал спасаться бегством, и в целях самозащиты трижды выстрелил в воздух из травматического пистолета, но это не остановило нападавших. Догнав потерпевшего, они стали избивать его, в том числе рукоятью пистолета, который сумели отобрать.

В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа – эти травмы были квалифицированы экспертами как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

«Смерть потерпевшего не наступила, поскольку на место прибыли сотрудники ЧОП, которые пресекли преступные действия обвиняемых, а потерпевшему была оказана квалифицированная медицинская помощь»,

– рассказали в прокуратуре.


Свою вину обвиняемые не признали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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21:22 Екатеринбуржцам для поездки на кладбища готовят автобусы
21:10 В Артинском районе автомеханик сдал грузовик клиента в металлолом
20:20 На прошлой неделе Свердловская область пополнилась 657 маленькими жителями
19:51 За выходные в Свердловской области ликвидировали 35 пожаров
19:10 На полмесяца закроют движение по улице 100-летия Уральского университета в Екатеринбурге
18:45 История и философия японской грусти будут изложены в Белинке
18:01 Свердловское УГИБДД предупреждает об осложнении дорожной обстановки на севере региона
17:49 Онлайн-кинотеатр KION сделал подборку фильмов для семейного просмотра в майские праздники
17:06 СМИ сообщили о «задымлении» в метро Екатеринбурга из-за неисправной проводки
16:12 В Первоуральске предприятие погасило долг по зарплатам на 42 миллиона рублей
15:45 Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 25 метров в секунду 29 апреля
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14:08 179 нарушений особого противопожарного режима зафиксировали за неделю в Свердловской области
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13:40 Пикет против мусорного полигона под Сысертью проходит у резиденции свердловского губернатора
13:02 Кошмаривашим граждан Китая участникам этнической банды вынесли приговор в Екатеринбурге
12:02 К 12 годам лишения свободы приговорили экс-полицейского из екатеринбургского ОКОН УМВД
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