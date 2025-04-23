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В Екатеринбурге пройдёт суд по делу о покушении на убийство директора база отдыха «Золотые пески»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении двоих мужчин, 1984 и 1987 годов рождения, по уголовному делу о покушении на убийство директора база отдыха «Золотые пески».
Это произошло ночью 17 декабря 2024 года на территории базы отдыха, где в это время отдыхали обвиняемые. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, когда мужчин попросили покинуть территорию базы отдыха, они отказались, в связи с чем у них возник конфликт с ранее им знакомым директором «Золотых песков». Отмечается, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.
По версии следствия, именно это стало поводом для покушения на убийство. После этого один из обвиняемых ударил директора и пригрозил ему расправой. Последний, опасаясь за свою жизнь, стал спасаться бегством, и в целях самозащиты трижды выстрелил в воздух из травматического пистолета, но это не остановило нападавших. Догнав потерпевшего, они стали избивать его, в том числе рукоятью пистолета, который сумели отобрать.
В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа – эти травмы были квалифицированы экспертами как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
Свою вину обвиняемые не признали.
Это произошло ночью 17 декабря 2024 года на территории базы отдыха, где в это время отдыхали обвиняемые. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, когда мужчин попросили покинуть территорию базы отдыха, они отказались, в связи с чем у них возник конфликт с ранее им знакомым директором «Золотых песков». Отмечается, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.
По версии следствия, именно это стало поводом для покушения на убийство. После этого один из обвиняемых ударил директора и пригрозил ему расправой. Последний, опасаясь за свою жизнь, стал спасаться бегством, и в целях самозащиты трижды выстрелил в воздух из травматического пистолета, но это не остановило нападавших. Догнав потерпевшего, они стали избивать его, в том числе рукоятью пистолета, который сумели отобрать.
В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа – эти травмы были квалифицированы экспертами как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
«Смерть потерпевшего не наступила, поскольку на место прибыли сотрудники ЧОП, которые пресекли преступные действия обвиняемых, а потерпевшему была оказана квалифицированная медицинская помощь»,
– рассказали в прокуратуре.
Свою вину обвиняемые не признали.
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