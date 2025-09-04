Возрастное ограничение 18+
Одному из обвиняемых в нападении на БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге продлили меру пресечения
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения Амерхану Юсопову – одному из обвиняемых в нападении на БЦ «Манхэттен» в 2022 году – на две недели.
Он останется под стражей до 29 сентября 2025 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
По данным Ura.ru Юсупов был задержан 4 июня в Чечне. Ему вменяют покушение на убийство двух и более лиц организованной группой (по ч.3 ст. 30, п.п. «а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Сам он вину отрицает. Его адвокат утверждает, что у подзащитного есть алиби.
Напомним, нападение на бизнес-центр произошло 25 ноября 2022 года. Тогда в СМИ сообщалось, что в здание ворвались несколько вооруженных мужчин.
