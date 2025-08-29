Возрастное ограничение 18+
Суд продлил домашний арест руководителю «Гортранса» Сергею Нугаеву
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
В Ленинском районном суде Екатеринбурга рассмотрели ходатайство следствия о продлении меры пресечения руководителю ЕМУП «Гортранс» Сергею Нугаеву. Судья ходатайство решил удовлетворить.
Напомним, что чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации). По версии следствия, Нугаев получил незаконное вознаграждение, используя своё должностное положение.
Изначально Нураева брали под стражу, но в середине августа суд смягчил ему меру пресечения, переведя до конца расследования под домашний арест. Сегодня, рассмотрев ходатайство, суд продлил срок домашнего ареста до 28 октября 2025 года включительно.
В настоящий момент постановление суда в законную силу не вступило, — уточняют в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
