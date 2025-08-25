Возрастное ограничение 18+
Приговор экс-музыканту группы «Смысловые галлюцинации» менять не стали
Фото: прокуратура Свердловской области
В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционные заявления прокуратуры и защиты бывшего участника группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина. Решение высшей инстанции разочаровало обе стороны.
Напомним, что Бурдина судили в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). В процессе было установлено, что в ноябре 2024 года в одной из квартир на екатеринбургской улице Энергостроителей во время застолья между Бурдиным и его знакомым возник конфликт. После удара по лицу, в результате которого были повреждены очки, музыкант схватил кухонный нож и нанёс оппоненту удар в живот. Потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью. Свидетели происшествия успели отобрать нож и остановить дальнейшее развитие конфликта.
В суде Бурдин вину отрицал, утверждая, что оговорил себя по просьбе товарища. Тем не менее, суд признал его виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год.
Приговор обжаловала как сторона защиты, так и прокурор. Однако Свердловский областной суд не нашёл оснований для пересмотра. Таким образом, решение по Бурдину вступило в законную силу.
Для справки, группа «Смысловые галлюцинации» была основана в Екатеринбурге в 1989 году и приобрела всероссийскую известность в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Самыми известными хитами коллектива стали песни «Зачем топтать мою любовь» и «Вечно молодой», звучавшие в культовых фильмах и телесериалах. Владимир Бурдин в разные годы выступал в составе группы как музыкант, однако после ухода из коллектива широкой публичной деятельности не вёл.
