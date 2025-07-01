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Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» вынесли приговор
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 2 июля, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга огласили приговор сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину.
Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью применением оружия (пункт «з» часть 2 статья 111 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 3 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год, сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области.
По версии следствия, Бурдин несколько раз ударил своего знакомого ножом в живот во время застолья в ноябре 2024 года.
На одном из судебных заседаний музыкант признал свою вину. Он говорил, что был сильно пьян, из-за чего ничего не помнит, и выражал уверенность, что на самом деле не хотел никому причинить вреда. Однако вчера, выступая с последним словом, Владимир Бурдин вдруг заявил, что удары ножом наносил другой человек, а он взял вину на себя «из чувства ложного товарищества». Адвокат музыканта также заявил, что в деле было много не состыковок.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью применением оружия (пункт «з» часть 2 статья 111 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 3 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год, сообщили в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области.
По версии следствия, Бурдин несколько раз ударил своего знакомого ножом в живот во время застолья в ноябре 2024 года.
На одном из судебных заседаний музыкант признал свою вину. Он говорил, что был сильно пьян, из-за чего ничего не помнит, и выражал уверенность, что на самом деле не хотел никому причинить вреда. Однако вчера, выступая с последним словом, Владимир Бурдин вдруг заявил, что удары ножом наносил другой человек, а он взял вину на себя «из чувства ложного товарищества». Адвокат музыканта также заявил, что в деле было много не состыковок.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
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