Возрастное ограничение 18+
Убийство отцом сына игромана в Пышминском районе признали превышением допустимой самообороны
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Убийство отцом сына, которое произошло в одном из сёл Пышминского района Свердловской области, признали превышением самообороны.
Семейная трагедия, о которой идёт речь, произошла в ночь на 15 мая 2025 года. Было около трёх часов ночи, когда между 53-летним отцом и его 29-летним сыном произошёл конфликт. Парень сидел за компьютером и громко комментировал происходящее в онлайн-игре, чем мешал спать родителю.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, отец попросил сына выключить компьютер и лечь спать, но тот напал на него.
После этого, согласно материалам дела, отец ушёл на кухню, где было зеркало, чтобы осмотреть следы от ударов, и в отражении увидел направлявшегося в его сторону сына с ножом в руке. Тогда он сам схватил нож со стола и первым ударил сына сначала в грудь, а потом в голову.
Сначала на мужчину возбудили уголовное дело об убийстве, но по итогам судебного разбирательства деяние квалифицировали по части 1 статьи 108 УК РФ – «Убийство, совершенное при превышении пределов самообороны», учтя то, что потерпевший во время конфликта вёл себя агрессивно, что он неоднократно избивал своего отца и что обвиняемый воспринял угрозу убийством реально.
В итоге мужчине назначили 1 год 2 месяца ограничения свободы. Среди ограничений запрет на выезд за пределы Пышминского муниципального округа и смену места жительства без согласия контролирующего органа. Также он будет обязан ежемесячно проходить регистрацию в специализированном органе.
Приговор в законную силу пока не вступил, но меру пресечения в виде заключения под стражу суд отменил.
Семейная трагедия, о которой идёт речь, произошла в ночь на 15 мая 2025 года. Было около трёх часов ночи, когда между 53-летним отцом и его 29-летним сыном произошёл конфликт. Парень сидел за компьютером и громко комментировал происходящее в онлайн-игре, чем мешал спать родителю.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, отец попросил сына выключить компьютер и лечь спать, но тот напал на него.
«Отец геймера сделал замечание и попросил сына лечь спать, но в ответ получил удары по лицу и угрозы убийством. Угрозы были восприняты серьезно, так как ранее сын проявлял агрессию и насилие в отношении домочадцев. На шум из спальни вышла мать и попыталась разнять мужчин, но досталось и ей»,
– рассказали в пресс-службе.
После этого, согласно материалам дела, отец ушёл на кухню, где было зеркало, чтобы осмотреть следы от ударов, и в отражении увидел направлявшегося в его сторону сына с ножом в руке. Тогда он сам схватил нож со стола и первым ударил сына сначала в грудь, а потом в голову.
Сначала на мужчину возбудили уголовное дело об убийстве, но по итогам судебного разбирательства деяние квалифицировали по части 1 статьи 108 УК РФ – «Убийство, совершенное при превышении пределов самообороны», учтя то, что потерпевший во время конфликта вёл себя агрессивно, что он неоднократно избивал своего отца и что обвиняемый воспринял угрозу убийством реально.
В итоге мужчине назначили 1 год 2 месяца ограничения свободы. Среди ограничений запрет на выезд за пределы Пышминского муниципального округа и смену места жительства без согласия контролирующего органа. Также он будет обязан ежемесячно проходить регистрацию в специализированном органе.
Приговор в законную силу пока не вступил, но меру пресечения в виде заключения под стражу суд отменил.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд обязал страховщиков выплатить компенсацию за травму ребёнка в екатеринбургском аквапарке
01 сентября 2025
01 сентября 2025
Пяти годами в исправительной колонии обернулся для первоуральца вспыльчивый характер
25 августа 2025
25 августа 2025