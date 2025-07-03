Жителя Пышминского района обвиняют в убийстве 29-летнего сына игромана

– поделился деталями Горелых.

«Женщина сообщила, что сын и внук дерутся, используя при этом нож. На место происшествия незамедлительно выдвинулись полицейские, но ввиду стремительно развивавшихся событий по прибытии стражи порядка обнаружили в одной из комнат лишь бездыханное тело одного из участников ссоры. Оказалось, что смертельное ранение он получил как раз в тот момент, когда бабушка сообщала о происходящей драке по телефону»,