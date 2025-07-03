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Жителя Пышминского района обвиняют в убийстве 29-летнего сына игромана
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области область за убийство 29-летнего молодого человека будут судить его 53-летнего отца. Расследование уголовного дела завершилось и его передали в суд, сообщают в региональном СК.
Инцидент, о котором идёт речь произошёл в ночь на 15 мая 2025 года в одном из сёл Пышминского района. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лёг спать, но не смог заснуть из-за того, что его сын шумно себя вёл, пока играл в онлайн-игру. Отец попросил его вести себя потише, но в итоге это вылилось в конфликт.
От полученного ранения молодой человек скончался через непродолжительное время. Его отец вину признал.
Как рассказали пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, о трагедии в дежурную часть сообщила мать обвиняемого.
Инцидент, о котором идёт речь произошёл в ночь на 15 мая 2025 года в одном из сёл Пышминского района. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лёг спать, но не смог заснуть из-за того, что его сын шумно себя вёл, пока играл в онлайн-игру. Отец попросил его вести себя потише, но в итоге это вылилось в конфликт.
«В ответ на агрессивные действия сына фигурант вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанёс им потерпевшему два удара. Одно из ранений пришлось в область сердца»,
– рассказали в СК.
От полученного ранения молодой человек скончался через непродолжительное время. Его отец вину признал.
Как рассказали пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, о трагедии в дежурную часть сообщила мать обвиняемого.
«Женщина сообщила, что сын и внук дерутся, используя при этом нож. На место происшествия незамедлительно выдвинулись полицейские, но ввиду стремительно развивавшихся событий по прибытии стражи порядка обнаружили в одной из комнат лишь бездыханное тело одного из участников ссоры. Оказалось, что смертельное ранение он получил как раз в тот момент, когда бабушка сообщала о происходящей драке по телефону»,
– поделился деталями Горелых.
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