Возрастное ограничение 18+

Жителя Пышминского района обвиняют в убийстве 29-летнего сына игромана

14.58 Четверг, 3 июля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области область за убийство 29-летнего молодого человека будут судить его 53-летнего отца. Расследование уголовного дела завершилось и его передали в суд, сообщают в региональном СК.

Инцидент, о котором идёт речь произошёл в ночь на 15 мая 2025 года в одном из сёл Пышминского района. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лёг спать, но не смог заснуть из-за того, что его сын шумно себя вёл, пока играл в онлайн-игру. Отец попросил его вести себя потише, но в итоге это вылилось в конфликт.

«В ответ на агрессивные действия сына фигурант вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанёс им потерпевшему два удара. Одно из ранений пришлось в область сердца»,

– рассказали в СК.


От полученного ранения молодой человек скончался через непродолжительное время. Его отец вину признал.

Как рассказали пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, о трагедии в дежурную часть сообщила мать обвиняемого.

«Женщина сообщила, что сын и внук дерутся, используя при этом нож. На место происшествия незамедлительно выдвинулись полицейские, но ввиду стремительно развивавшихся событий по прибытии стражи порядка обнаружили в одной из комнат лишь бездыханное тело одного из участников ссоры. Оказалось, что смертельное ранение он получил как раз в тот момент, когда бабушка сообщала о происходящей драке по телефону»,

– поделился деталями Горелых.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Первоуральске начался процессу по делу о доведении до самоубийства жены
03 июля 2025
В свердловской деревне отец решил прокатить сына на мотоцикле и погиб
27 июня 2025
В Каменске-Уральском началось рассмотрение уголовного дело о «поразившем жестокостью» двойном убийстве
26 июня 2025
Ударившую школьницу бутылкой по голове пассажирку 333-го трамвая будут судить в Екатеринбурге
30 июня 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге отпустили после допроса лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински

Как рассказал Вечерним ведомостям адвокат, его допрашивали по резонансному делу
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:08 Управляющую компанию «УКИКО» оштрафовали из-за ненадлежащего обслуживания дома в Реже
15:50 Сбежавшую из дома школьницу из Амурской области нашли в Кольцово
15:10 Подкармливающих бездомных собак бабушек предложили штрафовать в Свердловской области
14:58 Жителя Пышминского района обвиняют в убийстве 29-летнего сына игромана
13:44 В Первоуральске начался процессу по делу о доведении до самоубийства жены
12:58 В лесах Свердловской области осталось одно возгорание
12:42 О покушении на жительницу Каменска-Уральского доложат главе СК
11:34 Из-за комментариев в соцсетях будут судить за реабилитацию нацизма пенсионера из Невьянского района
11:06 С екатеринбурженки взыскали похищенные у жительницы Башкирии 35 тысяч рублей
10:38 Аферистку из Первоуральска приговорили к 4,5 годам лишения свободы
10:19 В Екатеринбурге проинспектировали начавшуюся на Волгоградской перекладку теплосетей
09:24 В полиции рассказали о задержании подозреваемого в организации похищений в Каменске-Уральском
20:24 В Екатеринбурге до суда добралось дело о прошлогоднем нарушителе ПДД на экскаваторе
19:59 Облсуд решил не отменять наказания для уральской художницы-пацифистки
19:35 Устроившего ДТП водителя «Mercedes» разыскивают в Екатеринбурге
19:07 Пермяка осудили за «клады» для наркоманов в Нижнем Тагиле
18:45 Фестиваль деревянных домов и плотницких искусств пройдёт в Висимо-Уткинске
18:34 В сентябре в Верхней Пышме проведут соревнования для детей, победивших онкологию
18:18 Один из девяти свердловских пожаров вторника погубил животных
17:51 Грозы и туманы ожидаются в Свердловской области
17:26 Житель Асбеста с помощью сим-карт с историей оформлял кредиты на старых владельцев
16:56 В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Мельникова
16:14 В поджоге автомобиля на Ключевской в Екатеринбурге обвинили бывшего супруга дочери хозяйки машины
15:41 Жителю Каменска-Уральского предъявили обвинение в похищении трёх подростков и вымогательствах
14:50 В Нижнем Тагиле нашли две гранаты времён Гражданской войны
14:00 Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» вынесли приговор
Все новости Свердловской области
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
Все новости России и мира
16:08 Управляющую компанию «УКИКО» оштрафовали из-за ненадлежащего обслуживания дома в Реже
15:50 Сбежавшую из дома школьницу из Амурской области нашли в Кольцово
15:10 Подкармливающих бездомных собак бабушек предложили штрафовать в Свердловской области
14:58 Жителя Пышминского района обвиняют в убийстве 29-летнего сына игромана
13:44 В Первоуральске начался процессу по делу о доведении до самоубийства жены
12:58 В лесах Свердловской области осталось одно возгорание
12:42 О покушении на жительницу Каменска-Уральского доложат главе СК
11:34 Из-за комментариев в соцсетях будут судить за реабилитацию нацизма пенсионера из Невьянского района
11:06 С екатеринбурженки взыскали похищенные у жительницы Башкирии 35 тысяч рублей
10:38 Аферистку из Первоуральска приговорили к 4,5 годам лишения свободы
10:19 В Екатеринбурге проинспектировали начавшуюся на Волгоградской перекладку теплосетей
09:24 В полиции рассказали о задержании подозреваемого в организации похищений в Каменске-Уральском
20:24 В Екатеринбурге до суда добралось дело о прошлогоднем нарушителе ПДД на экскаваторе
19:59 Облсуд решил не отменять наказания для уральской художницы-пацифистки
19:35 Устроившего ДТП водителя «Mercedes» разыскивают в Екатеринбурге
19:07 Пермяка осудили за «клады» для наркоманов в Нижнем Тагиле
18:45 Фестиваль деревянных домов и плотницких искусств пройдёт в Висимо-Уткинске
18:34 В сентябре в Верхней Пышме проведут соревнования для детей, победивших онкологию
18:18 Один из девяти свердловских пожаров вторника погубил животных
17:51 Грозы и туманы ожидаются в Свердловской области
17:26 Житель Асбеста с помощью сим-карт с историей оформлял кредиты на старых владельцев
16:56 В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Мельникова
16:14 В поджоге автомобиля на Ключевской в Екатеринбурге обвинили бывшего супруга дочери хозяйки машины
15:41 Жителю Каменска-Уральского предъявили обвинение в похищении трёх подростков и вымогательствах
14:50 В Нижнем Тагиле нашли две гранаты времён Гражданской войны
14:00 Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» вынесли приговор
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK