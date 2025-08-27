Возрастное ограничение 18+
Ещё один фигурант дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском оказался под стражей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Объединённая пресс-служба судов Свердловской области сообщает о помещении под стражу ещё одного фигуранта дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском.
Им стал Александр Беспалов. Накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об изменении для него меры пресечения с подписки о невыезде на арест до 5 октября включительно. Ему инкриминируют пункты «а» и «з» статьи 126 УК РФ («похищение человека в составе группы из корыстных побуждений»). Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых упоминал Беспалова как одного из объявленных в розыск.
