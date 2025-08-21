Возрастное ограничение 18+
В Каменске-Уральском экс-полицейского обвинили в похищениях и вымогательстве
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском бывшего инспектора ДПС подозревают в причастности к серии похищений и вымогательстве. На данный момент ему вменяют два эпизода.
По версии следствия, бывший полицейский участвовал в похищении местных жителей, в том числе несовершеннолетних, которых против их воли привозили на ту самую автомойку на улице Карла Маркса, где избивали их. Некоторые жертвы также сталкивались с требованиями имущественного характера от преступников, говорят в СУ СКР по Свердловской области.
Согласно материалам дела, экс-инспектор участвовал в двух эпизодах противоправной деятельности банды похитителей.
Благодаря помощи экс-полицейского лидеру банды удавалось скрыться от следствия более полугода до его задержания в начале июле этого года.
В настоящее время в деле фигурируют 14 человек, из которых трое ещё не достигли совершеннолетия. Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по статьям: 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 213 УК РФ (хулиганство), 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).
Как добавил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый был уволен из полиции по отрицательным мотивам и больше никогда не сможет поступить на службу в органы внутренних дел.
Ещё двое подозреваемых объявлены в розыск. Сейчас полицейские ищут Беспалова Александра Сухробовича, 2003 года рождения, и Рябова Сергея Александровича, 2007 года рождения.
Сообщить информацию об их местонахождении возможно по круглосуточному «Телефону доверия» свердловского главка МВД: 8(343)358-71-61. Конфиденциальность гарантируется.
«В частности, избивал нескольких несовершеннолетних потерпевших юношей в безлюдных местах и на автомойке. Также полицейский передавал служебную информацию руководителю организованной преступной группы о проводившихся оперативных мероприятиях по его розыску»,

– рассказали в СК.
– рассказали в СК.
«В случае, если в ходе судебного разбирательства будет доказана его причастность к криминалу, он понесёт ещё и уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством нашей страны, о чём в обязательном порядке информация будет доведена в профилактических целях до всего личного состава гарнизона»,

– подытожил Горелых.
– подытожил Горелых.
Фото предоставлено Валерием Горелых
