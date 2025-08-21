В Каменске-Уральском экс-полицейского обвинили в похищениях и вымогательстве

«В частности, избивал нескольких несовершеннолетних потерпевших юношей в безлюдных местах и на автомойке. Также полицейский передавал служебную информацию руководителю организованной преступной группы о проводившихся оперативных мероприятиях по его розыску»,

– подытожил Горелых.

«В случае, если в ходе судебного разбирательства будет доказана его причастность к криминалу, он понесёт ещё и уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством нашей страны, о чём в обязательном порядке информация будет доведена в профилактических целях до всего личного состава гарнизона»,