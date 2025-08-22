Возрастное ограничение 18+
Осуждённому за осаду подъезда и домашнее насилие жителю Каменска-Уральского сократили срок
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителю Каменска-Уральского, которого приговорили к лишению свободы в исправительной колонии общего режима за то, что он постоянно издевался над своей женой и 21 сентября 2023 года устроил осаду в подъезде, сократили срок.
Напомним, он систематически избивал свою жену и угрожал ей убийством. В какой-то момент конфликт достиг апогея: мужчина, вооружившись пистолетом, ворвался в подъезд дома на улице Алюминиевая, где проживала его женщина, и в течение нескольких часов угрожал убить себя и супругу. Штурмовать осаждённый подъезд пришлось сотрудникам Росгвардии.
Мужчину признали виновным в истязаниях (статья 117 УК РФ), угрозах убийством (статья 119 УК РФ, пять эпизодов) и незаконном хранении оружия (статья 222 УК РФ) и приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
На днях приговор был обжалован в Свердловском областном суде осуждённым и его защитником. В итоге приговор изменили.
На днях приговор был обжалован в Свердловском областном суде осуждённым и его защитником. В итоге приговор изменили.
«По двум составам преступления "Угроза убийством" истёк срок привлечения к уголовной ответственности, на этом основании итоговое наказание было снижено на 2 месяца, до 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима»,
– рассказали в пресс-службе суда.
