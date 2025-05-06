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За осаду подъезда и домашнее насилие житель Каменска-Уральского отправлен в колонию
Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского
В Каменске-Уральском вынесен приговор по громкому делу о семейном насилии, закончившемся вооружённой осадой многоквартирного дома. Красногорский районный суд признал подсудимого виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Как установило следствие, с мая по сентябрь 2023 года житель Каменска-Уральского систематически истязал свою супругу и неоднократно угрожал ей убийством. Кульминацией конфликта стал инцидент 21 сентября 2023 года: подсудимый с оружием ворвался в подъезд дома на улице Алюминиевая, где проживала его жена, и устроил настоящую осаду. В течение нескольких часов он угрожал убить себя и супругу. На место происшествия были стянуты силы Росгвардии, и вскоре стрелок был задержан.
На суде обвиняемый вину не признал. По его словам, он не истязал супругу, не высказывал угроз в её адрес, а с оружием приехал к подъезду с намерением покончить с собой. Однако суд нашёл доводы защиты несостоятельными.
Гражданин был признан виновным по части 1 статьи 117 УК РФ (истязание), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, 5 эпизодов) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как установило следствие, с мая по сентябрь 2023 года житель Каменска-Уральского систематически истязал свою супругу и неоднократно угрожал ей убийством. Кульминацией конфликта стал инцидент 21 сентября 2023 года: подсудимый с оружием ворвался в подъезд дома на улице Алюминиевая, где проживала его жена, и устроил настоящую осаду. В течение нескольких часов он угрожал убить себя и супругу. На место происшествия были стянуты силы Росгвардии, и вскоре стрелок был задержан.
На суде обвиняемый вину не признал. По его словам, он не истязал супругу, не высказывал угроз в её адрес, а с оружием приехал к подъезду с намерением покончить с собой. Однако суд нашёл доводы защиты несостоятельными.
Гражданин был признан виновным по части 1 статьи 117 УК РФ (истязание), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, 5 эпизодов) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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