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Жителю Каменска-Уральского предъявили обвинение в похищении трёх подростков и вымогательствах
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском предъявили обвинение 35-летнему местному жителю. Следствие считает, что он причастен к похищению трёх несовершеннолетних и вымогательству.
В СУ СКР по Свердловской области сообщают, что фигурант является лидером преступной группы, причастной к ряду преступлений, совершённых на территории города Каменск-Уральского в 2023-2024 годах.
Задержать его удалось лишь вчера. До этого ему удавалось скрываться от следствия.
Обвиняемого считают причастным к похищению подростка в ноябре 2024 года и к похищению ещё двух несовершеннолетних в декабре 2024 года, а также к вымогательству денежных средств у одного молодого человека в июле 2024 года. Эти преступления, по версии следствия, были совершены фигурантом во взаимодействии с другими членами организованной группы.
В ближайшее время задержанному должны будут избрать меру пресечения. Следователь уже заявил ходатайство о заключении фигуранта под стражу.
Ранее, напомним, сообщалось, что в автомойке на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском группа молодых людей издевалась над девушками, одна из которых была несовершеннолетний. После этого последовал ряд задержаний подозреваемых в причастности к пыткам, а автомойку закрыли.
В СУ СКР по Свердловской области сообщают, что фигурант является лидером преступной группы, причастной к ряду преступлений, совершённых на территории города Каменск-Уральского в 2023-2024 годах.
«В настоящее время в рамках уголовного дела о преступлениях этой группы следствием СК России обвинение предъявлено уже 10 лицам, в отношении нескольких из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями: 126 УК РФ – похищение человека; 163 УК РФ – вымогательство; 213 УК РФ – хулиганство; 133 УК РФ – понуждение к действиям сексуального характера; 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище»,
– говорится в сообщении областного СКР.
Задержать его удалось лишь вчера. До этого ему удавалось скрываться от следствия.
Обвиняемого считают причастным к похищению подростка в ноябре 2024 года и к похищению ещё двух несовершеннолетних в декабре 2024 года, а также к вымогательству денежных средств у одного молодого человека в июле 2024 года. Эти преступления, по версии следствия, были совершены фигурантом во взаимодействии с другими членами организованной группы.
«Похищаемые потерпевшие против их воли и желания перемещались сообщниками, в частности, в помещение автомойки, по улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где к ним применялось физическое насилие. Некоторым пострадавшим обвиняемые предъявляли требования имущественного характера, то есть действовали из корыстных побуждений»,
– рассказали в СК.
В ближайшее время задержанному должны будут избрать меру пресечения. Следователь уже заявил ходатайство о заключении фигуранта под стражу.
Ранее, напомним, сообщалось, что в автомойке на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском группа молодых людей издевалась над девушками, одна из которых была несовершеннолетний. После этого последовал ряд задержаний подозреваемых в причастности к пыткам, а автомойку закрыли.
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