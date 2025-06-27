Жителю Каменска-Уральского предъявили обвинение в похищении трёх подростков и вымогательствах

– говорится в сообщении областного СКР.

«В настоящее время в рамках уголовного дела о преступлениях этой группы следствием СК России обвинение предъявлено уже 10 лицам, в отношении нескольких из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями: 126 УК РФ – похищение человека; 163 УК РФ – вымогательство; 213 УК РФ – хулиганство; 133 УК РФ – понуждение к действиям сексуального характера; 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище»,