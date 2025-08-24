Возрастное ограничение 18+
На агрессивного «кавалера» из Екатеринбурга возбудили уголовное дело
Кадр из видео: Чкаловский районный суд
В Екатеринбурге на мужчину, который ударил по лицу местную жительницу из-за того, что она ответила отказом на предложение познакомиться, возбудили уголовное дело.
Напомним, инцидент, о котором идёт речь, произошёл ночью 17 августа на автозаправочной станции «Газпромнефть» на улице Щербакова. За удар по лицу «кавалера» наказали административным арестом на 15 суток, но, судя по всему, на этом история не закончится.
В информационном центре СК сообщают, что свердловским следственным управлением СКР было возбуждено уголовное дело.
Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю областного СКР Богдану Францишко подготовить доклад о ходе следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах.
