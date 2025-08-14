Агрессивный «кавалер» в Екатеринбурге признан мелким хулиганом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес решение по делу о ночном конфликте. Причиной его стали недопустимые методы знакомства со стороны некоего «джентльмена».Инцидент произошёл ночью 17 августа на автозаправочной станции «Газпромнефть» на улице Щербакова. По данным суда, мужчина пытался познакомиться с девушкой, приехавшей на боксерский турнир. Разговор быстро перерос в скандал: после отказа на ухаживания «кавалер» схватил девушку и ударил её по лицу. Инцидент попал в объектив камеры, видео позже распространили СМИ.Правоохранительные органы оперативно установили личность нападавшего. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («мелкое хулиганство»). В качестве наказания агрессивному ухажёру назначили административный арест сроком на 15 суток.Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение десяти дней в Свердловском областном суде.