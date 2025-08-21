Возрастное ограничение 18+
Учительница из Екатеринбурга перевела мошенникам миллион рублей
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ещё один педагог из Екатеринбурга стал жертвой телефонных мошенников. В городском УМВД сообщили, что 46-летняя учительница одной из школ на Уралмаше перевела неизвестным один миллион рублей.
Ранее стало известно о 37-летнем учителе математики – тоже из Екатеринбурга, который перевёл мошенникам более 10 миллионов рублей. Педагог отдал свои сбережения, те, которые под влиянием аферистов оформил в кредит, и те, что попросил в долг у знакомых.
«Три дня назад потерпевшей позвонили якобы из домофонной компании и попросили подтвердить запись на установку домофона. Для этого было необходимо назвать код из СМС. Затем с женщиной связались лжесотрудники Росфинмониторинга, которые напугали учительницу тем, что, назвав код, она открыла доступ к своим банковским счетам»,
– рассказали в пресс-группе.
В полиции напоминают:
– не говорить с незнакомцами по телефону;
– никому не сообщать персональные данные и коды;
– не переводить и не передать деньги неизвестным.
