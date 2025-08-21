Учительница из Екатеринбурга перевела мошенникам миллион рублей





– рассказали в пресс-группе. «Три дня назад потерпевшей позвонили якобы из домофонной компании и попросили подтвердить запись на установку домофона. Для этого было необходимо назвать код из СМС. Затем с женщиной связались лжесотрудники Росфинмониторинга, которые напугали учительницу тем, что, назвав код, она открыла доступ к своим банковским счетам»,

В полиции напоминают:

– не говорить с незнакомцами по телефону;

– никому не сообщать персональные данные и коды;

– не переводить и не передать деньги неизвестным.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

