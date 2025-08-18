Возрастное ограничение 18+
Учитель математики из Екатеринбурга отдал мошенникам десять миллионов рублей
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 37-летний учитель математики стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестные похитили у него 10 197 000 рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, началось всё от звонка в мессенджере от некого «представителя ФСБ». Лжесиловик напугал учителя утечкой данных, которая якобы произошла, когда потерпевший работал в детском загородном лагере, после чего пригрозил уголовной ответственностью. Поверив в «легенду», педагог снял со счетов все свои сбережения, взял несколько кредитов, занял у знакомых почти два миллиона рублей, и перевёл всё это аферистам.
Просветила потерпевшего мать. Когда мужчина отдал всё, что только можно было, он решил поговорить о случившемся со своей мамой. Только после этого он осознал, что стал жертвой мошенничества.
В полиции призывают:
– не общаться с незнакомцами по телефону;
– не сообщать посторонним персональные данные и коды;
– не переводить и не передать деньги неизвестным.
